Ce matin vers 7h, un camion a pris feu rue Jean Mermose dans le zoning de Caterpillar. De la fumée se dégageait d'un semi-remorque transportant 64 palettes et 15 tonnes de charbon de bois. Les pompiers de Jumet, dépêchés sur place, ont vidé le camion, éteint l'incendie et ont inspecté les palettes. 35 palettes sont intactes. Cette intervention s'est terminée vers 10h30 et a provoqué quelques embarras de circulation.