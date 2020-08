Un centre commercial évacué à Ham-sur-Heure-Nalinnes: la police neutralise un individu qui s'était retranché

Un individu s'est retranché ce vendredi en fin de journée dans un appartement situé dans la zone commerciale du "Bultia Village" à Nalinnes, a indiqué la police locale.

L'alerte a été donnée en fin d'après-midi. Un homme s'est retranché sur le toit du bâtiment du complexe commercial "Bultia Village". Plusieurs hommes de la police locale et de Charleroi sont descendus sur place. Un négociateur a aussi été envoyé sur les lieux. Selon Philippe Busine, bourgmestre de Gerpinnes, "il semblerait que l'homme ne soit pas armé et qu'il menace de tout faire sauter si la police intervient", avait-il déclaré durant les opérations. Les forces spéciales ont aussi été déployées et les services ORES ont été requis pour couper l'alimentation en gaz et électricité.

Vers 20h30, la police a neutralisé l'individu dans le calme et le périmètre de sécurité a été levé.