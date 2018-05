Un chantier lancé sur la E42-E19: il y aura une bande en moins entre Nimy et Obourg

A partir du lundi 14 mai, une voie de circulation sera soustraite sur l'autoroute E42-E19/A7 entre Nimy et Obourg en direction de Bruxelles. Des travaux de réhabilitation de la chaussée seront effectués pour une durée de trois semaines, a indiqué la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Le chantier visant à réhabiliter l'autoroute E42-E19/A7 entre Mons (BK 59,2) et Obourg (BK 51) en direction de Bruxelles débutera le 14 mai pour une durée de trois semaines. Les travaux permettront de poursuivre et d'achever le chantier entamé à l'automne dernier. La circulation sera modifiée, a précisé la Sofico. Une voie de circulation sera soustraite et la vitesse sera limitée à 50 km/h. Ce chantier durera, sous réserve des conditions météorologiques, jusqu'au 4 juin inclus.



La Sofico a rappelé que le chantier de réhabilitation du revêtement de l'E42-E19/A7 entre Mons et Obourg sur 8 kilomètres en direction de Bruxelles a débuté en octobre dernier. Les quatre derniers kilomètres n'ont pas pu être entamés en voie de droite et en bande d'arrêt d'urgence avant l'arrivée des conditions hivernales.



Avec le retour de conditions climatiques favorables, le chantier a redémarré la deuxième semaine des vacances de Pâques pour se concentrer sur la sortie de l'échangeur de Mons b501 ainsi que sur les bretelles de montées et de sortie de l'échangeur de Nimy.



Ce chantier représente un budget de 5.100.000 euros HTVA financé par la Sofico.