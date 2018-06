Un chef étoilé va cuisiner un menu gastronomique avec des sans-abri: "Ils l'attendent vraiment avec impatience"

Des hommes qui sont hébergés par la maison d'accueil l'îlot à Jumet participent à un atelier cuisine donné par le chef étoilé Terence van Heer, qui tient le restaurant "Le Comptoir de Marie" à Mons. Guillaume Fraikin a rencontré les résidents de la maison d'accueil.

Les résidents de la maison d'accueil "L'Ilot" à Jumet participent ce lundi à un atelier un peu particulier. Ils vont avoir l'occasion de cuisiner avec Terence Van Heer, chef étoilé du restaurant montois "Le Comptoir de Marie".



Les sans-abri seront les commis du chef. Ils travailleront uniquement avec les produits traditionnels de la maison d'accueil, issus de la collecte alimentaire et du potager. C'est une véritable opportunité pour Ludovic. "Moi qui vais reprendre "boucherie", je pourrais déjà apprendre. C'est parfait pour moi", confie l'homme de 21 ans.



Olivier, un autre résident, a tout perdu suite à la faillite de sa boulangerie il y a plusieurs années. Cet atelier lui permet d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. "Quand je vais refaire ma vie, quand je vais trouver ma future femme, ça me ferait plaisir de lui faire des bons petits plats", explique l'homme.





"Ils sont hyper enthousiastes"



Pour l'ASBL, c'est aussi une manière d'offrir un repas de restaurant aux résidents. "Entre le milieu du sans-abri et la grande gastronomie... Il y a un monde. Ils sont hyper enthousiastes, ils l'attendent vraiment avec impatience", avoue Gaëtan, éducateur.



Avant même d'enfiler leur tablier, les résidents sont déjà conquis. "On pourra être fier plus tard d'avoir participé à un menu d'un chef étoilé dans une maison d'accueil", ajoute un des résidents.



La maison d'accueil de l'Ilot accueille et héberge des hommes sans-abri et en situation de grande précarité. En 2017, elle a accompagné 87 hommes dont 3 en congé pénitentiaire. L'Ilot souhaite renouveler l'opération tous les trois mois. Deux autres chefs ont déjà accepté la proposition.