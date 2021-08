Un cheval et un poney en situation de négligence extrême secourus à Cuesmes

L'association "Animaux en Péril" est intervenue lundi pour secourir un cheval et un poney qui vivaient dans une situation de négligence extrême dans la commune de Cuesmes (Mons), a-t-elle indiqué mardi par communiqué. L'état préoccupant des animaux, qui étaient abandonnés à leur sort sur un terrain marécageux, a conduit l'Unité de Bien-Être Animal (UBEA) de la Région wallonne à ordonner la saisie des deux hongres.



"En dehors de ces chemins rudimentaires, le sol n'est qu'un mélange de boue et de déjections", a illustré l'association de défense des animaux, précisant que "les orties, les chardons et d'autres plantes vivaces ne laissaient aucune place à une quelconque source de nourriture". Les intervenants de l'association avaient également noté l'absence d'eau potable sur place. Les deux hongres souffrent, par ailleurs, "de multiples maux qui démontrent une fois de plus le désengagement de la propriétaire envers ses animaux". Ceux-ci ont été emmenés par l'association vers son refuge situé à Meslin-L'Evêque où ils sont pris en charge. Le rapport vétérinaire a par ailleurs révélé de graves problèmes de santé chez les deux mammifères.

"En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre Céline Tellier (en charge du Bien-être animal, NDLR.), qui a deux mois pour confirmer que les animaux seront confiés à Animaux en Péril qui les a pris en charge", a spécifié l'association.

L'UBEA a, de son côté, dressé un procès-verbal pour infraction au Code wallon du Bien-être animal. La propriétaire pourra être poursuivie au pénal ou administrativement.



