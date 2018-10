Un commerçant de Charleroi demande à ses braqueurs de... revenir plus tard: ils le font, la police les attendait

C'est une histoire belge que nous relatent les journaux SudPresse ce matin. À Montignies-sur-Sambre dans la région de Charleroi, un vendeur de cigarettes électroniques a vu entrer dans son commerce six individus samedi après-midi. Il a vite compris leur intention lorsque deux d'entre eux ont soulevé leurs tee-shirts, exhibant leurs armes à la taille. "Ils m’ont dit que Montignies leur appartenait, qu’ils voulaient que je vende 100 grammes de cannabis par semaine pour eux, et que je devais leur donner 1.000 € par semaine en échange de leur protection… Ils ont vu trop de films, je crois", a raconté le commerçant. L'homme parvient à les convaincre de... revenir plus tard, en fin de journée, "quand la caisse serait remplie", poursuit-t-il. À son étonnement, les malfaiteurs obtempèrent, promettant d'attendre en face et de revenir. Il appelle la police. "La brigade criminelle m’a rappelé, et ils m’ont dit ‘mais monsieur, ils ne reviendront pas !’. Je leur ai dit : ‘Si, je vous assure, je suis tombé sur des cons, ils vont revenir’", témoigne-t-il. Il leur demande de venir en civil.

En fin de journée, les malfrats sont revenus comme ils l'avaient annoncé. La police les attendait, avec des agents en civil dans le magasin et plusieurs combis qui ont surgi à l'extérieur.