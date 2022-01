Un conducteur ivre intercepté par la police de Mons à Flénu

Un individu visiblement alcoolisé voulait prendre le volant de sa voiture dans la nuit de mardi à mercredi à Flénu (province de Hainaut), quand il a été interpellé par les policiers de la zone de Mons-Quévy qui lui ont demandé de ne pas conduire dans son état, a indiqué la zone de Mons-Quévy, confirmant une information de la presse locale.



L'individu, qui a fait semblant d'obtempérer, a toutefois réussi, peu de temps après, à monter dans sa voiture et à prendre la fuite, poursuivi par la police, qui était restée dans les environs. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a endommagé trois voitures stationnées. Il a terminé sa course dans une façade. Il a été arrêté et conduit au poste de police où il a passé la nuit.