Un conducteur percute deux jeunes et un chien à Tournai et prend la fuite: il s'est présenté à la gendarmerie en France

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi matin à Tournai, où deux piétons ont été fauchés par un véhicule qui a pris la fuite. Une des victimes est aux soins intensifs. Le conducteur s'est présenté dans une gendarmerie en France, indique le parquet de Tournai.



"Le véhicule qui était en fuite a été retrouvé. Le conducteur s'est spontanément présenté dans un bureau de la gendarmerie en France. Il s'agit d'un homme qui n'a pas d'antécédents. Aucune mesure particulière n'a été prise à son encontre. L'intéressé reste à la disposition de la police belge. Une des deux victimes est toujours aux soins intensifs. On ignore pour l'instant son état de santé", a indiqué vendredi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.



L'accident s'est produit ce vendredi, vers 05h50 du matin, le long de la chaussée de Tournai à Ramegnies-Chin dans l'entité de Tournai. Pour une raison actuellement

inconnue, un automobiliste a percuté deux piétons qui circulaient à hauteur de l'institut Saint-Luc. Les deux jeunes gens, qui étaient accompagnés d'un chien, poussaient un scooter le long de la chaussée lorsqu'ils ont été percutés. Sous la violence du choc, l'animal a été tué sur le coup. Les deux piétons ont été sérieusement blessés et admis en milieu hospitaliser. Les victimes ont été prises en charge par les secouristes du Tournaisis et admis en milieu hospitalier à Tournai. "Ce dossier n'a pas été, pour l'instant, mis à l'instruction et reste au stade de l'information auprès du parquet de Tournai", précise encore le magistrat.