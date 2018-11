Un corps repêché dans l'Escaut à Tournai: on ignore l'identité de la victime et la nature du décès

Un corps a été repêché jeudi en fin de matinée dans l'Escaut à Tournai. On ignore à ce stade l'origine du décès.Les services de secours de la Wallonie Picarde ont été alertés jeudi vers 10h00. Un corps avait été repéré dans les eaux de l'Escaut à hauteur du quai des Vicinaux à Tournai. Les pompiers de Tournai ont envoyé sur place un camion porteur de bateau et un camion de balisage ainsi qu'un véhicule de commandement.

Le corps a été repêché par les pompiers et posé sur le quai à l'abri des regards. On ignore l'identité de la victime et la nature du décès. A midi, la police était toujours sur place.