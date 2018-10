Un corps sans vie a été retrouvé dans la gare de Binche

C'est un témoin qui nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous ce lundi vers 13H: "La police, un médecin et des ambulanciers sont à la gare de Binche. Une personne est à terre", nous a-t-il écrit.



Contacté par nos soins, le parquet indique qu'un corps sans vie a été trouvé sur place. "Il s'agit d'un sans-abri qui a été retrouvé mort. Il avait l'habitude de loger dans une petite aubette près de la gare. Nous avons effectué les vérifications d'usage. Le médecin qui a constaté le décès n'a remarqué aucun élément criminel", a précisé Vincent Fiasse.



La police fédérale des chemins de fer et la police locale de Binche sont intervenus sur place.