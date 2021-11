Pecq: un batelier découvre des parties d'un corps dans l'Escaut

Un corps sans vie a été découvert dimanche en fin de matinée dans l'Escaut à Pecq, près de Tournai. Les autorités judiciaires étaient attendues sur les lieux. On ignore tout de l'identité de la victime et des circonstances de son décès.



Les services de secours de Wallonie picarde (Wapi) ont été alertés vers 11h15 que le corps sans vie d'une personne avait été retrouvé dans l'Escaut à la rue du Barage à Hérinnes, dans l'entité de Pecq. C'est un batelier qui a repéré des parties de ce corps, entre les deux portes situées en amont et en aval de l'écluse de Hérinnes.

Selon les premières informations, qui doivent être confirmées par les autorités judiciaires de Mons, le corps semble avoir été coupé avec précision. Les services de secours de Wapi ont dépêché sur place un véhicule-bateau, cinq plongeurs venant des casernes de Tournai, Péruwelz et Comines ainsi qu'un véhicule de commandement. A 14h00, le corps était toujours immergé, les pompiers étant en attente de la venue sur place des autorités judiciaires. Une enquête doit être menée afin de tenter de déterminer les causes de ce décès.