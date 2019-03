Un couple de Beloeil intoxiqué en essayant de sauver son chien d'un incendie: l'animal n'a pas survécu

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans une maison de l'entité de Beloeil. Le feu a ravagé le rez-de-chaussée de l'habitation. Les occupants, légèrement intoxiqués, devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 16h50, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée au n°33 de la rue Albert 1er à Stambruges, dans l'entité de Beloeil. "Un voisin a aperçu de la fumée s'échappant d'une fenêtre du rez-de-chaussée et a alerté les pompiers. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie qui a totalement ravagé le rez-de-chaussée. Le premier étage a pu être préservé mais, dans l'immédiat, la maison est inhabitable", a précisé l'officier.





"Les occupants de la maison sinistrée étaient absents au début de l'incendie", a expliqué le lieutenant Benoît Nachez qui dirigeait l'intervention. Le couple a été intoxiqué en allant chercher son chien dans l'habitation. L'animal n'a pas survécu. "Le couple a été admis en milieu hospitalier pour des contrôles".