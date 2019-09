Un couple de septuagénaires retrouvé mort à Tournai: "Ce n'est pas accidentel"

Deux septuagénaires ont été découverts morts vendredi en début d'après-midi dans leur habitation de Thimougies (Tournai). Les causes de la mort n'ont pas encore été déterminées. Une instruction a été ouverte, a indiqué le parquet de Tournai.



Le couple de maraîchers a été retrouvé dans sa villa située dans le village de Thimougies, dans l'entité de Tournai. Le parquet de Tournai-Mons, une juge d'instruction et le laboratoire de la police scientifique de la police fédérale de Tournai sont descendus sur place. "Le décès n'est pas accidentel, les causes de la mort doivent encore être déterminées", a précisé Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai. "Un médecin légiste est attendu sur place".