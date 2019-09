Un couple de sexagénaires retrouvé mort à Tournai: le corps sans vie du fils de Lena a été découvert dans l’Escaut

Les deux corps de Lena et Henry, 66 et 69 ans, ont été découverts morts vendredi en début d'après-midi dans leur habitation de Thimougies (Tournai). Les causes de la mort n'ont pas encore été déterminées. Ce dimanche, on apprend également, via nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, que le fils de Lena a également été retrouvé sans vie, la veille.

Le corps du fils de Lena, issu d'un premier mariage, a été retrouvé mort dans l’Escaut à Audernarde jeudi dernier, soit un jour avant la découverte des corps sans vie de sa maman et de son beau-père à Thimougies.

D'après Het Laatste Nieuws, les deux affaires pourraient être liées, sans donner plus de précisions. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes du décès du fils de Lena. Le procureur n'a pas souhaité communiquer sur cette affaire.





Lena et Henry, 66 et 69 ans, retrouvés morts chez eux

Les scellés de la police encerclent l'entièreté d'une habitation de Thmougies, dans l'entité de Tournai. Les deux corps de Lena et Henry, 66 et 69 ans, ont pour rappelle été retrouvés à l'intérieur de l'habitation. Le couple habitait le village depuis 15 ans. Ils pratiquaient le maraîchage dans leur jardin.

Dès la découverte des corps vendredi vers onze heures, l'habitation a été envahie par les forces de l'ordre. Le moindre élément suspect a été relevé et des prélèvements ont été réalisés. Le couple aurait été tué à l'arme blanche.

Pour la justice, la piste du double homicide est clairement privilégiée. "Le décès n'est pas accidentel, les causes de la mort doivent encore être déterminées. Un médecin légiste s'est rendu sur place, une instruction a été ouverte", a déclaré Frédéric Bariseau, procureur du Roi de Tournai.

Selon certaines sources, deux suspects auraient déjà été interpellés hier soir. Leur audition permettra peut-être d'en savoir plus sur les motivations des éventuels meurtriers. Deux pistes sont notamment évoquées: un vol ayant mal tourné ou un règlement de compte.