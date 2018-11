Le feu a pris vers 05H00 au rez-de-chaussée de l'immeuble, situé avenue Mascaux, où étaient entreposées des palettes de bois. Il s'est rapidement propagé au premier étage, où vivaient un couple et ses trois enfants, âgés de 5 mois, 2 ans et 4 ans. Ils ont pu s'échapper par l'arrière du bâtiment et sont indemnes, mais l'appartement est inhabitable. Selon les premières constatations, l'incendie serait d'origine criminelle.