Un cycliste a été mortellement fauché par une voiture à Tournai: le chauffard a pris la fuite

Un cycliste a été mortellement fauché par une voiture dans la nuit de vendredi à samedi à Tournai. Le chauffard a pris la fuite avant d'être intercepté par les forces de l'ordre. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dans la nuit de vendredi à samedi, à 00h36, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée de Douai à Tournai. L'accident s'est produit à proximité de l'entreprise de grains et engrais Derasse. Une ambulance, un camion de balisage et un véhicule de nettoyage ont été dépêchés sur les lieux. A leur arrivée sur place, les secouristes n'ont pu que constater le décès d'un cycliste dont le corps avait été projeté contre la façade d'une proche habitation.

La victime est un homme. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture venait de Tournai et se dirigeait vers la frontière française. Après avoir heurté le cycliste, le chauffeur a pris la fuite. Il a toutefois été appréhendé par la police de la zone du Tournaisis quelques kilomètres plus loin, à hauteur du village de Froidmont (Tournai). On ignore pour l'instant si le dossier a été mis à l'instruction.