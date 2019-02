Un cycliste de 74 ans, "figure" de son quartier à Jumet, perd la vie après avoir été percuté par un conducteur ivre: les habitants sous le choc

Dimanche matin vers 5h20, un homme a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un petit poteau en béton devant un commerce, le projetant à plus de 20 mètres à Jumet, peut-on lire dans La Meuse. Le conducteur ivre a percuté un cycliste de 74 ans qui se trouvait sur la chaussée du Château Mondron. La passagère, qui se trouvait dans le véhicule, a été éjectée de l’habitacle. Elle a survécu malgré les nombreux tonneaux. Elle a pu quitter l'hôpital le jour même. L'automobiliste a été légèrement blessé lors de l'accident.



Les habitants sont sous le choc après le drame. Le cycliste était une "figure du quartier". "Ça s’est passé devant chez moi. Quand j’ai vu ce qui s’était passé, une personne essayait de réanimer le cycliste. Ici, tout le monde le connaît. Il a beau avoir plus de 70 ans, il fait du vélo tous les jours, des randonnées de 50, 100 kilomètres ! Un brave homme, qui discute avec tout le monde", a confié un riverain à Sudpresse.



Malheureusement, les accidents semblent fréquents dans le quartier, mais aucun jusqu'alors n'avait causé la mort. "On a beau être dans une zone trente, tout le monde roule trop vite. Et puis, cet îlot directionnel est très mal fichu. Beaucoup qui ne connaissent pas la configuration de la rue sont surpris. Et avec la vitesse, voilà ce qui arrive", a regretté un habitant.

Le conducteur a été arrêté et auditionné.