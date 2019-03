Un cycliste grièvement blessé lors d'une course dans le Tournaisis: il s'est fait faucher par une camionnette dans un carrefour non sécurisé

Lors d'une course cycliste, un groupe de coureurs a été percuté dimanche après-midi par une camionnette dans la région de Tournai. Trois sportifs ont été blessés et hospitalisés. L'un d'eux est dans un état critique.

"Les jours sont en danger pour l'un des cyclistes", confirmait à 16h00 Anne Solbreux, 1er susbtitut du procureur du roi de Tournai-Mons. Il était un peu plus de 14h30 lorsque les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés qu'un accident mettant en cause une camionnette et un groupe de coureurs cyclistes s'était produit à la chaussée de Frasnes à Melles, dans l'entité de Tournai. C'est à hauteur d'un carrefour que la collision s'est produite.

Visiblement mal orienté durant le Grand Prix "Alfred Gadenne", une course partie de Dottignies (Mouscron) et réservée aux Elites et Espoirs sans contrat, un groupe de coureurs a franchi le carrefour de la chaussée de Frasnes. Ce carrefour n'était nullement sécurisé. Les coureurs en tête de peloton ont été heurtés par une camionnette.

On déplore trois blessés dont une victime dans un état jugé très grave. Les blessés ont été dispatchés vers les hôpitaux de la région de Tournai. Une enquête a été ouverte par les policiers de la zone du Tournaisis. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.