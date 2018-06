Un déséquilibré armé d'un couteau intercepté à Charleroi

Un individu a exhibé un grand couteau de cuisine en rue, dimanche soir à Charleroi. Il a été intercepté par le groupe de sécurisation et d'appui de la police locale. Il s'agirait d'un déséquilibré.

Un homme s'exprimant dans une langue étrangère et manifestant un comportement agressif a été intercepté, dimanche vers 20h00, dans la rue de la Fenderie à Charleroi, indique lundi la police locale.



L'auteur a saisi un grand couteau de cuisine qui se trouvait dans son sac à dos tout en continuant à élever la voix. Le groupe de sécurisation et d'appui de la police locale, formé pour l'interception de forcenés armés, est intervenu pour neutraliser le suspect.



Ce dernier a été désarmé et ramené au poste. Selon les premiers éléments, l'intéressé souffrirait d'un déséquilibre mental.