Hospitalisé suite à une bagarre à la prison de Jamioulx, un détenu s'évade de l'hôpital Marie Curie à Lodelinsart

Un détenu de la prison de Jamioulx s'est évadé mardi dernier du CHU Marie Curie de Lodelinsart (Charleroi), indique samedi Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire, confirmant une information Sudpresse. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'évasion du suspect.



Selon SudPresse, l'homme a été hospitalisé en début de semaine pour diverses blessures à la suite d'une bagarre entre plusieurs détenus à la prison de Jamioulx. Le suspect, menotté à son lit d'hôpital, aurait profité de l'absence de l'agent pénitentiaire pour prendre la fuite et quitter l'établissement. Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire au SPF Justice, confirme l'information et signale qu'une enquête a été ouverte par la police. D'après SudPresse, l'analyse des caméras de surveillance révèle que le détenu a pris la fuite vers la rue de la Marine. La police locale de Charleroi n'a pas souhaité réagir. Une procédure particulière existe et est mise en place lorsqu'un détenu se présente en milieu hospitalier pour des examens. L'hôpital doit être informé de la venue d'un détenu, ce qui n'a pas été le cas lors de ce transfert, ajoute le journal.