"Actuellement, il faut parcourir 4 km": mais Simone va retrouver le sourire, un distributeur de billets va faire son retour à Gouy-lez-Piéton

Simone est contente en ce début d'année. Pour sa Noël, la commune de Courcelles lui a offert, ainsi qu'aux autres habitants du village de Gouy-lez-Piéton le retour prochain d'un... distributeur automatique de billets. Effectivement, depuis plusieurs années, il n'est plus possible de se procurer du liquide dans les localités de Gouy et Souvret. "Cela fait plusieurs années que la banque et la poste ont disparu. Plus personne ne sait où aller chercher de l'argent liquide. Heureusement les commerçants de Gouy savaient nous dépanner en cas de besoin. Actuellement, il faut parcourir soit 4 kilomètres pour rejoindre Trazegnies. Ou décider d'aller à Courcelles qui est situé à 8 kilomètres, et là, il faut prendre deux bus différents", décrit Simone via notre bouton orange Alertez-nous.





La bourgmestre: un service nécessaire pour une population vieillissante

Mais la situation va changer. En effet, l'érection de nouvelles machines, une promesse électorale, a été approuvé lors du conseil communal du 21 décembre dernier. Cela n'a pas été sans mal et cela coûtera de l'argent comme le détaille la bourgmestre Caroline Taquin: "Il y a quelques années, les distributeurs de billets de Gouy-Lez-Piéton et Souvret (NDLR: un autre village de la commune de Courcelles) ont été supprimés et donc nous travaillions depuis deux ans à trouver une solution pour réinstaller les distributeurs. Nous avons sollicité plusieurs banques mais on n'a pas reçu de proposition. Dernièrement, j'ai eu rendez-vous avec bPost qui s'est montrée, elle, favorable. Mais, évidemment, cela a un coût." Un coût qui se justifie pleinement selon le maïeur: "Sachant que la population est vieillissante, il est clair que c'est un service dont les citoyens ont besoin, et même si cela a un coût on doit garantir une certaine proximité dans les services et donc la commune a décidé d'y aller de sa poche, et de la poche des citoyens, pour offrir ce service attendu avec impatience".



Le distributeur de Gouy-Lez-Piéton, sera situé dans le centre, sur la place. À Souvret, le nouveau distributeur devrait prendre, quant à lui, ses quartiers aux 4 chemins, à proximité des arrêts de bus et des commerces.

La bourgmestre espère que ces mises en place se dérouleront dans le courant du premier semestre: "Il faut qu'on lance les marchés publics et qu'on procède à l'installation. Bpost sera sans doute désigné, à moins que d'autres candidats ne répondent à la demande."





Quid d'un point poste?

"Autre point noir pour les habitants de Gouy-Lez-Piéton, celui d'un point poste", revient à la charge Simone qui souhaiterait aussi une solution à ce problème. Les trois autres entités de Courcelles sont desservies, seule Gouy n'en a pas. "J'ai relancé la demande et c'est en analyse", informe la bourgmestre.