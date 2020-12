Un éléphanteau est né à Pairi Daiza: "Un nouveau bonheur que nous pouvons partager avec vous!"

Moment très émouvant à Pairi Daiza. Un éléphanteau d’Asie est né dans le parc animalier. "En cette période si difficile pour tous, la vie continue à nous apporter ces émotions qui la rendent si belle", écrit le zoo sur sa page Facebook.

"Cette nuit, Soraya, une de nos femelles éléphants d’Asie, a donné naissance à un mâle ! Un "petit"bout qui se porte bien, comme sa maman, et qui est né entouré par toute sa famille dans un de ces moments d’union, d’entraide, de solidarité et d’amour que les éléphants, animaux tellement sociables, savent nous offrir", peut-on encore lire dans ce message posté ce vendredi matin sur la page de Pairi Daiza.



L’éléphanteau a vu le jour sous la surveillance de l’équipe des soigneurs et du vétérinaire, tous émerveillés par cette nouvelle naissance. Ils assurent veiller particulièrement sur le nouveau-né lors des premiers jours et premières semaines "toujours sensibles "afin d’encadrer le petit et sa famille.

Une merveilleuse nouvelle pour l’éléphant d’Asie, une espèce en voie de disparition. "Ce nouveau bonheur est d’autant plus grand que nous pouvons le partager avec vous", conclut le parc animalier en publiant les premières images du petit éléphant et sa famille.