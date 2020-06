Un empoisonneur de chats sévit-il dans le village de Rongy?

Plusieurs chats sont morts, vraisemblablement empoisonnés, à Rongy, un village de la commune de Brunehaut dans le Hainaut occidental, rapporte L'Avenir. La campagne de dératisation a été envisagée comme cause mais elle semble peu probable car de telles opérations ont été menées dans le passé sans que des félins succombent, précise le journal. La piste d'un empoisonneur est donc suivie. L'utilisation du redoutable insecticide Témic, toxique voire mortel pour les chats, est évoquée par une personne via notre bouton orange Alertez-nous. Plusieurs propriétaires ont porté plainte et la police a ouvert une enquête. L'empoisonnement d'animaux peut mener à des peines très sévères depuis l'instauration du nouveau code wallon du bien-être animal.