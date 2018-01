Un enfant de 3 ans enlevé par sa gardienne à Montigny-le-Tilleul hier soir

Un enfant de 3 ans et demi a été signalé disparu par ses parents, lundi soir à Montigny-le-Tilleul. Sa gardienne, âgée d'une septantaine d'années, l'avait emmené dans un monastère orthodoxe de la région de Namur, où il a été retrouvé sain et sauf. La suspecte a été privée de liberté et le parquet a mis l'affaire à l'instruction.

Un enfant de 3 ans et demi a été porté disparu pendant quelques heures, lundi soir, a indiqué le parquet de Charleroi. Au retour de leur travail, ses parents ont constaté qu'il ne se trouvait pas au domicile et que la gardienne était également absente. La police locale (zone Germinalt - Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Thuin) a été avertie et a entamé des recherches, qui ont rapidement mené à un monastère orthodoxe de la région de Namur. L'enfant y a été retrouvé sain et sauf et a été rendu à ses parents. La gardienne, dont les explications sont encore floues à l'heure actuelle, a été privée de liberté et devait être réentendue. "La dame donne des explications qui ne sont pas très claires pour le moment, donc je ne vais pas détailler cela", a expliqué le procureur du roi de division, Vincent Fiasse à notre journaliste Aurélie Henneton.

Présence de complices ou aidants?

"L'enquête devra démontrer si la dame a agi seule. Des témoins vont être entendues pour déterminer ces circonstances. L'enfant a pu être rapidement retrouvé. Pendant 5 heures, différentes personnes ont été contactées par téléphone et on a pu déterminer où l'enfant se trouvait", a expliqué Vincent Fiasse.

Le parquet de Charleroi a mis l'affaire à l'instruction.