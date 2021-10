Un engin agricole a percuté une caténaire à Leuze-en-Hainaut: la circulation des trains est perturbée

Les secours ont été appelés vers 19h45 samedi après qu'un engin agricole a percuté et rompu une caténaire sur la ligne ferroviaire 94 Tournai-Bruxelles, à hauteur de Leuze-en-Hainaut, au passage à niveau 56, avenue de la libération. Il n'y a pas eu de blessé.



Depuis, la circulation des trains entre Ath et Tournai est perturbée et devrait l'être jusqu'à midi ce dimanche. Des retards et suppressions sont possibles.