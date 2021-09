Un exhibitionniste a agressé 2 femmes à Nalinnes: il est inculpé pour tentative de meurtre

Un homme nu a été interpellé mardi matin rue de Gourdinne à Nalinnes après avoir agressé deux femmes, a indiqué le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudinfo. Le suspect, âgé de 33 ans, a été inculpé pour tentative de meurtre et comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Charleroi.



Le suspect, qui semble être atteint de troubles psychiatriques, a été interpellé mardi matin rue de Gourdinne à Nalinnes (Thuin, province de Hainaut) après avoir agressé deux femmes. "Il était complètement nu quand il s'en est pris à une infirmière qui sortait du domicile d'un de ses patients. Heureusement, cette dernière s'est réfugiée dans sa voiture et a mis en fuite l'individu", a expliqué le parquet de Charleroi. Une seconde agression a été commise, quelques instants après, au domicile d'une dame âgée de 56 ans. "Quand la victime a ouvert la porte de son domicile, le suspect l'a attrapée par la gorge pour tenter de l'étrangler. Le chien de la victime a défendu sa maîtresse et a mis en fuite l'exhibitionniste." Ce dernier, interpellé par la zone de police Germinalt en rue, a été inculpé mardi de tentative de meurtre. "La scène de l'étranglement explique logiquement cette inculpation. Sans oublier qu'il a été l'auteur d'outrage aux bonnes mœurs", a précisé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Une expertise psychiatrique a été ordonnée sur le suspect, qui comparaîtra ce vendredi 3 septembre devant la chambre du conseil de Charleroi.