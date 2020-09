Un fermier livre un trésor de guerre au musée de Tournai: "La seule relique de l’unes des fusées tombées sur la région en septembre 44"

La fusée est arrivée au musée de la ville de Tournai ce matin. Cela faisait 76 ans que l’objet était conservé dans la famille Hocq.

C'est un objet historique : la chambre à combustion d'une fusée V2 datant de la 2ème Guerre mondiale. Elle est tombée dans le champ d’une ferme le 25 septembre 1944 à 20h30. Et elle était depuis conservée par la famille Hocq sur un tumulus romain... Après une vingtaine de sollicitations, le musée de Tournai a fini par convaincre le petit fils de lui en faire don.



"Mon papa qui est décédé n’était pas tout à fait prêt, mon grand-père certainement pas. Moi, je me suis dit qu’il se trouverait certainement bien dans ce musée proche de chez nous à Tournai et beaucoup mieux conservé parce que 76 ans, ce n’est pas rien", a confié Emmanuel Hocq, agriculteur.



La tuyère est arrivée ce matin à 8h30 au musée tournaisien. "C’est évidemment important pour le musée parce que c’est une pièce magnifique, mais c’est aussi important pour le patrimoine local parce que c’est la seule relique des fusées V2 qui sont tombées sur la région de Lille, Tourcoing et Tournai à la fin du mois de septembre 1944", a expliqué Charles Deligne, conservateur du musée de la ville de Tournai.

La pièce doit à présent être restaurée, avant de pouvoir être exposée. Elle sera visible dès le printemps prochain.