Un feu de cheminée dégénère et détruit deux habitations dans le Tournaisis

Un simple feu de cheminée dans une habitation à Pecq a engendré un incendie dans la maison voisine qui est à présent inhabitable. Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont importants. A 10h00 samedi, une équipe de pompiers était toujours sur place.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 03h00 du matin durant la nuit de vendredi à samedi qu'un feu de cheminée s'était déclaré dans une maison située au N°9 de la rue du Cimetière à Obigies, dans l'entité de Pecq. Venant des casernes d'Antoing, de Tournai et d'Estampuis, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des pompiers, le feu s'était déjà propagé à la toiture de la maison voisine.

"Il s'agit de maisons mitoyennes. Le feu est rapidement passé du numéro 9 au numéro 7. Dans cette dernière maison, la toiture et l'étage ont été détruits par le feu. On a pu limiter l'incendie au niveau du faux-plafond. Les dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau sont très importants. La maison, qui était occupée par un couple, n'est plus habitable. Le couple devra absolument être relogé", indique le lieutenant Eric André qui a dirigé l'intervention.

Celui-ci précise qu'aucun blessé n'est toutefois à déplorer. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 09h00 du matin. Une équipe était encore sur les lieux, vers 10h00 samedi, afin de placer des bâches sur la toiture détruite et ainsi préserver les biens des sinistrés.