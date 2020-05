Un fils frappe sa mère à coups de poing, de pieds et même de casserole à Marchienne-au-Pont

Le parquet de Charleroi a indiqué lundi qu'un homme a été placé sous mandat d'arrêt durant le week-end pour une scène de coups et blessures sur sa mère à la rue de Beaumont à Marchienne-au-Pont (Charleroi), confirmant une information du groupe SudPresse. Le suspect a porté plusieurs coups de poing, de pieds et de casserole sur la victime.



Une scène de coups et blessures a eu lieu vendredi en fin de journée dans un immeuble à appartements à la rue de Beaumont à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Selon SudPresse, le suspect s'en est d'abord pris à la fille d'un voisin avant de se montrer violent contre sa mère. "Il a escaladé un mur et le balcon de l'appartement pour s'en prendre à sa propre mère", a précisé le parquet de Charleroi. La victime a subi de nombreux coups de poing et de pieds. "Mais le fils s'est également emparé d'une casserole pour la frapper."

Le suspect a été interpellé et la mère a été prise en charge par les secours. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt durant le week-end pour coups et blessures. Il comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil. "Il avait bénéficié de mesures alternatives par le juge d'instruction dans le cadre d'un autre dossier le 26 avril dernier."