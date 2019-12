Un grave accident à Hoves fait au moins deux morts

Un grave accident s'est produit vers 4h dans la nuit de samedi à dimanche sur la N55, chaussée d'Enghien à hauteur de Hoves, près de Silly. 11 personnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule accidenté. Il y aurait plusieurs morts. 10 ambulances et 4 SMUR ont été appelées sur place. Le parquet s'est également rendu sur les lieux.

"La camionnette venait de Soignies et se dirigeait vers Enghien ou l’autoroute vers Bruxelles, car on était à quelques centaines de mètres de l’entrée de l’autoroute. Il y avait 11 personnes dans le véhicule. Deux personnes sont décédées sur place", précise le bourgmestre de Silly Christian Leclercq. "Plusieurs autres personnes sont dans un état grave voire très grave. Elles ont été emmenées dans les hôpitaux les plus proches. La voiture roulait vite et le chauffeur a perdu le contrôle à hauteur d’une chicane, située à l’entrée du village. Cette chicane avait été placée pour limiter la vitesse", ajoute-t-il.

La route devrait être fermée jusqu’à 9h.