Un grave accident de voiture fait au moins deux morts à Hoves

Un grave accident s'est produit vers 4h dans la nuit de samedi à dimanche sur la N55, chaussée d'Enghien à hauteur de Hoves (Silly). 11 personnes se trouvaient à l'intérieur du véhicule accidenté. Deux personnes ont été tuées sur le coup. 8 ambulances et 4 SMUR ont été appelés sur place.



Gaetan Zanchetta

"Il était près de 4 heures du matin, c’était une camionnette dans laquelle se trouvait 11 jeunes personnes, belges d’origine étrangère. La camionnette étant immatriculée à Bruxelles, il y a fort à penser que ce sont de jeunes bruxellois. La majorité avait moins de 30 ans", précise le bourgmestre de Silly Christian Leclercq, interrogé par notre journaliste Gaetan Zanchetta.



La vitesse, première cause de l'accident

"Ils venaient d’une soirée à Soignies, dans laquelle il y aurait eu un problème, il faudra que la zone de police de Soignies confirme cet élément. Ils regagnaient probablement la capitale. Ils ne connaissaient probablement pas bien la chaussée, ni la chicane en dur, un dispositif mis là pour ralentir les véhicules. Il est clair qu’on ne peut pas le prendre à du 100 km/h, ce qui est probablement le cas, et la première cause de l’accident", précise le bourgmestre.

Les victimes dispatchées sur 4 hôpitaux

"La vitesse serait donc probablement la cause première de l’accident, et probablement la prise d’alcool, cela va être vérifié par une prise de sang des personnes emmenées vers les hôpitaux. Il y avait de très nombreuses victimes, envoyées sur les hôpitaux de Ath, Soignies, Hal et également Bruxelles, puisque toutes ces victimes ont été envoyées dans des services d’urgence qui devaient avoir la capacité de prendre autant de personnes en même temps. Donc il a fallu le dispatcher sur 4 hôpitaux. Deux personnes sont décédées sur place. Quand les services de secours sont arrivés, les personnes étaient déjà décédées. La police me signale que plusieurs autres personnes sont parties vers les services d’urgence dans des états très très graves. Le processus vital est entamé."

Selon la police de la zone Sylly et Dendre, la camionnette était marquée aux couleurs d'une entreprise de nettoyage. Le bourgmestre de Silly, Christian Leclercq, a indiqué plusieurs des occupants du véhicule sont connus de la justice. Le conducteur a dû être désincarcéré et a subi un contrôle d'alcoolémie par prise de sang.

Le parquet s'est également rendu sur les lieux. La chaussée a été rouverte aux alentours de 8h30.