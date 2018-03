Un gros chantier débute ce samedi: l'E42 fermée à hauteur de La Louvière pendant plusieurs jours

L'autoroute E42/A15 sera fermée à partir de samedi midi à hauteur de La Louvière et en direction de Mons, sur une distance d'environ 3,5 kilomètres, annonce mardi la Sofico. Cette fermeture durera 9 jours pour des travaux de réhabilitation du revêtement. Deux déviations seront mises en place via l'A501 et l'autoroute E19/A7.



L'autoroute sera fermée précisément de l'échangeur de Bois-d'Haine, à La Louvière, jusqu'à l'intersection E42/A15-E19/A7. L'accès n°20 Houdeng de l'E42/A15 vers Mons sera également fermé, précise la Sofico. Les travaux seront réalisés pendant les vacances de Pâques, lorsque le trafic routier est moins important. Le chantier débutera par ailleurs le 31 mars à la mi-journée pour gêner le moins possible les départs en vacances. Ces travaux sont nécessaires car la structure de l'autoroute présente de nombreuses et importantes dégradations au niveau de ses fondations, explique la Sofico.

Plus de 10.000 tonnes d'asphalte seront enlevées et reposées pour la réhabilitation du revêtement, ainsi que 1.000 tonnes supplémentaires dans le cadre du travail effectué sur les fondations. Deux déviations seront mises en place via l'A501 et l'autoroute E19/A7. L'autoroute devrait rouvrir dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril.