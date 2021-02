Un hangar en feu à Anderlues mobilise les services communaux: l'eau des pompiers gèle directement sur la chaussée (photos)

Un incendie s'est déclaré dans un hangar de ferme rue du Vaneriau à Anderlues ce mercredi vers 11h30. Le bâtiment est partiellement détruit, ainsi que le matériel à l'intérieur. Le propriétaire a été transporté à l'hôpital, intoxiqué par les fumées en tenant d'éteindre l'incendie lui-même. Les pompiers de Marcinelle et de Thuin sont mobilisés. Ores est également sur place car les flammes de la toiture lèchent un poteau électrique. La SWDE est aussi présente car l'approvisionnement en eau est difficile à cet endroit. En parlant d'eau, vu les températures largement négatives, les services communaux sont également sur place. En effet, l'eau utilisée par les pompiers ruisselle sur la chaussée et gèle au contact du sol. Il leur faut donc saler la route. Pour sécuriser tout ce petit monde, la police de la zone d'Anderlues-Binche est également sur place et s'occupe des déviations.