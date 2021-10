Un homme perd la vie dans un accident à Chièvres

Un automobiliste, septuagénaire et originaire de Quaregnon selon la presse locale, a perdu la vie dans un accident de la circulation qui s'est produit mardi en fin de journée sur la chaussée de Saint-Ghislain, entre Chièvres et Vaudignies.



Le parquet de Mons-Tournai a indiqué mercredi que le conducteur était mort sur le coup. Son véhicule a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée et a percuté frontalement une camionnette qui roulait en sens inverse. Le parquet a précisé qu'il n'est pas possible de dire si la mort est consécutive à l'accident où si la victime a fait un malaise préalable qui a causé l'accident.