Un homme abattu cette nuit à Fayt-lez-Manage: probablement un règlement de compte

Une camionnette pile, un tireur cagoulé en sort et ouvre le feu. Sa cible s'écroule au sol et meurt. Une autre personne est touchée. Les faits, révélés par nos confrères de Sudinfo et survenus hier soir devant une salle des fêtes de Fayt-lez-Manage (Hainaut), ne semblent guère laisser planer de doutes. C'est probablement un règlement de compte qui a coûté la vie à une personne préposée au déplacement des véhicules devant l'établissement où se tenait une soirée qui n'a aucun lien avec l'exécution.