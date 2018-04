Un homme armé braque un magasin Lidl de Charleroi et vole 400 euros

Un homme armé et casqué a commis un hold-up au magasin Lidl de Monceau-sur-Sambre (Charleroi), mardi matin. L'auteur a brandi une arme et braqué une caissière afin de se faire remettre de l'argent. On ne déplore pas de blessé.

Un vol à main armée est survenu, mardi vers 10h00, au magasin Lidl de la rue des Déportés à Monceau-sur-Sambre, indique le parquet de Charleroi. Un homme, dont le visage était dissimulé sous un casque de moto, a fait irruption dans le commerce et s'est dirigé vers les caisses. Il a exhibé une arme de poing et a menacé une employée pour se faire remettre la somme de 400 euros. Il a ensuite pris la fuite dans une direction inconnue.



L'auteur aurait agi seul. Avertie des faits, la police locale de Charleroi s'est rendue sur place et a ouvert une enquête.