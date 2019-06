Un homme armé d'un couteau de 37cm avait braqué le Quick de Jumet: sa peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné ce vendredi Mustafa E. B., un quadragénaire, à 30 mois de prison. L'homme, en état de récidive, avait braqué un fast-food à Jumet (Charleroi) armé d'un couteau de 37 centimètres. Le ministère public avait requis une peine de six ans d'emprisonnement à son encontre.

Dans la nuit du 14 au 15 mars 2019, Mustafa E. B. s'était rendu en taxi au Quick de Jumet. Armé d'un couteau long de 37 centimètres, il avait tenté de se faire remettre la caisse. Les employés avaient déclenché un système de fumigènes pour le faire fuir. "J'ai fait une mauvaise rencontre et j'ai rechuté dans la cocaïne", s'est défendu la prévenu, qui a exprimé des regrets.

Ce n'est vraiment pas de chance. Il replonge une seule fois dans la drogue et commet un braquage

Le substitut Damien Vervaeren n'a pas été tendre avec lui. Le ministère public souhaitait qu'une peine ferme de six ans de prison lui soit infligée. "Ce n'est vraiment pas de chance. Il replonge une seule fois dans la drogue et commet un braquage", avait ironisé le substitut du procureur.





Pas une première...



Mustafa E. B. est en état de récidive: le 2 février 2017, il avait été condamné à 40 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. Me Étienne Gras, l'avocat du prévenu, avait demandé au tribunal de prendre en compte le parcours de vie de son client. "Il a quand même perdu sa mère et retrouvé son frère pendu. De plus, il a des problèmes de santé mentale", avait-il souligné, plaidant pour une peine de probation autonome.