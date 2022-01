Un homme de 27 ans mortellement fauché par un véhicule à Roux

Un homme âgé de 27 ans a été mortellement fauché par un véhicule vendredi soir rue de la Victoire à Roux (Charleroi, province de Hainaut), a indiqué le parquet samedi matin confirmant une information de plusieurs médias. Selon l'expert du parquet, descendu sur les lieux du drame, le conducteur roulait à faible allure et la victime a surgi de nulle part.



Les secours, intervenus sur place, n'ont rien pu faire pour la victime, tuée sur le coup. Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Un expert a été désigné et s'est rendu sur les lieux. "Selon ce dernier, le conducteur roulait à faible allure et le piéton a surgi de nulle part, entre deux voitures. Plusieurs témoins ont confirmé la vitesse peu élevée du véhicule. Le conducteur n'a pas fui", a précisé le parquet.