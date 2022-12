Un homme entre la vie et la mort après un coup de feu en pleine rue à Momignies: tout aurait commencé par une altercation

Un individu né en 1988 a été interpellé et privé de liberté vendredi soir à la suite d'une tentative d'assassinat rue de la Kertchenne à Momignies (province de Hainaut), a indiqué samedi après-midi le parquet de Charleroi. Les jours de la victime, touchée par un tir provenant d'une arme de chasse, sont en danger.

Une première échauffourée a eu lieu sur un parking non loin de la rue de la Kertchenne entre la victime, l'auteur présumé, et un ami de ce dernier. "La victime, en voiture, est arrivée à hauteur du véhicule du suspect et a interpellé l'ami passager, lui reprochant des messages envoyés à sa compagne. Dans la foulée, elle a également reproché des messages similaires au conducteur. Selon le suspect, la victime l'a alors agressé par la fenêtre ouverte de l'habitacle avant un échange de coups une fois l'homme à l'extérieur de la voiture", a précisé le parquet de Charleroi.

Le conducteur et son passager ont ensuite quitté les lieux. "Le suspect est descendu de son véhicule quelques mètres plus loin et a récupéré une arme de chasse dans son coffre", a indiqué Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi, les versions divergent concernant la suite des événements. "La victime et deux personnes se trouvant avec elle indiquent que l'auteur présumé a visé à trois reprises avec son arme, avant de faire feu. Le suspect, lui, confirme avoir pris son arme pour faire peur à la victime et avoir chargé l'arme avec une seule cartouche. D'après l'homme interpellé, la victime aurait été blessée à cause d'un ricochet après qu'il a fait feu sur le côté".

Les jours de la victime, touchée au visage, sont en danger. Elle risque également de perdre un oeil. Interpellé et privé de liberté, l'auteur présumé a été auditionné et sera présenté à un juge d'instruction. Un dossier pour tentative d'assassinat est à l'instruction. "Il est déjà connu pour quelques antécédents et pour des faits récents dans un dossier de menaces. Il semble présenter une certaine instabilité dès qu'il consomme de l'alcool. Il faudra, notamment, déterminer s'il était sous l'influence de la boisson au moment des faits", a conclu la procureure de division.