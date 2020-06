Un homme immolé par le feu découvert à Gozée

Une personne immolée par le feu a perdu la vie lundi matin vers 06H30 rue Jacquôt à Gozée, ont indiqué les pompiers et le parquet de Charleroi, confirmant une information de La Nouvelle Gazette et La Dernière Heure. Les circonstances de l'acte sont inconnues. Une enquête a été ouverte.

Les services de secours ont été requis lundi matin vers 06H30 rue Jacquôt, à Gozée, pour une personne en feu sur la voie publique, non loin du cimetière. Sur place, les pompiers de Thuin ont constaté le décès de la victime. La zone de police Germinalt a établi un périmètre de sécurité. Le médecin légiste et le parquet de Charleroi ont été avisés des faits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame. Toutes les pistes sont actuellement envisagées. "On a découvert un véhicule abandonné non loin des lieux avec des documents de bord qui permettent d'identifier la victime", a précisé le parquet. L'examen du corps de la victime doit avoir lieu dans le courant de la journée.