Un homme menaçant et agressif envers les assistantes sociales: le personnel du CPAS de La Louvière a fait grève ce matin

Mardi, un homme s'est présenté dans une antenne du CPAS de La Louvière pour obtenir une aide. Mais, semble-t-il, son dossier était incomplet et des documents lui manquaient. Selon le CPAS, il réclamait de l'argent, ce qui lui était refusé tout en proposant un ticket repas. Selon les deux assistantes sociales qui traitaient son cas, il s'est montré menaçant et a sorti un couteau avant de quitter le bâtiment. Effrayées, elles se sont rendues au commissariat pour porter plainte. Alors que la police recueillait leur témoignage, elle a été avisée que l'intéressé était revenu au CPAS. Il a été interpellé, nous a confirmé la police locale. Un canif a été retrouvé sur l'homme qui nie avoir été menaçant tout en reconnaissant que le ton est monté et qu'il a claqué la porte en partant. Suite à ces faits et un autre du même type survenu en mars, un arrêt de travail a été mené par le personnel ce mercredi matin.