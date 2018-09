Un homme offrait "sa protection" aux jeunes garçons à la sortie des écoles, en échange il les violait

Un jeune Carolo, Gordan B., a écopé de 8 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Charleroi ce jeudi. Le prévenu avait pour habitude d'errer aux abords de son ancienne école pour offrir sa protection aux jeunes garçons. En contrepartie, il les emmenait chez lui pour les violer.

C'est la mère d'une des victimes qui a dénoncé les faits. S'inquiétant de voir son fils de plus en plus agressif et ingérable, elle s'était confiée à la direction de l'école qui, grâce à une vigilance accrue, a repéré le manège de Gordan B. Ancien élève de cet établissement scolaire spécialisé, il se postait régulièrement à la sortie et repérait les jeunes garçons les plus faibles pour leur proposer sa protection.

Il leur offrait des cadeaux et les ramenait ensuite chez lui, leur imposant la vision de films pornos, des fellations et sodomies. Selon le parquet, il les menaçait de lever sa protection. Au moins trois victimes ont été identifiées, mais d'autres jeunes garçons ont sans doute fait les frais du comportement de Gordan B. Lors des auditions vidéofilmées, les ados se sont montrés peu loquaces, vu leur traumatisme. L'un d'eux a d'ailleurs fait une tentative de suicide. A l'audience, le parquet avait requis une peine de 8 ans de prison ferme à l'encontre du prévenu, absent lors de son procès. Le tribunal a suivi ce réquisitoire et prononcé l'arrestation immédiate du condamné.