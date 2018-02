Pierre, 42 ans, tabassé à mort samedi soir près du terrain de foot de Jamioulx: trois personnes interpellées, des Storm Ultras de Charleroi?

Un homme a été retrouvé inconscient, durant la nuit de samedi à dimanche, à l'entrée du terrain de football de Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes). Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée de ses blessures, dues vraisemblablement à une agression. La police judiciaire fédérale de Charleroi a ouvert une enquête.

Un quadragénaire a été retrouvé mort, victime d'une agression, dans la nuit de samedi à dimanche, à Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes). Un jeune de 17 ans a d'ores et déjà été présenté au juge de la Jeunesse. Deux suspects majeurs seront par ailleurs présentés lundi après-midi au juge d'instruction.





Deux festivités organisées à proximité de l'endroit où son corps a été découvert



Les faits sont survenus sur la piste Hébert, rue d'Andrémont à Jamioulx, durant la nuit de samedi à dimanche. Deux festivités étaient organisées à proximité des lieux où le corps sans vie de Pierre Clynhens, âgé de 42 ans, a été retrouvé: d'un côté, des jeunes célébraient un anniversaire dans le local des scouts tandis que de l'autre, les supporters du Sporting de Charleroi des "Storm Ultras" avaient également organisé une soirée.





Un mineur et deux majeurs



Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Charleroi se sont rapidement tournés vers ces derniers. Selon le parquet de Namur, un jeune de 17 ans, originaire de Jemeppe-sur-Sambre, a été interpellé et présenté au juge de la Jeunesse. Le parquet de Charleroi confirme quant à lui que deux suspects majeurs seront présentés au juge d'instruction cet après-midi.