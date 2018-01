Un homme retrouvé inconscient à Jamioulx au milieu de la nuit: il est décédé de ses blessures

Un homme a été retrouvé inconscient, durant la nuit de samedi à dimanche, à l'entrée du terrain de football de Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes). Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée de ses blessures, dues vraisemblablement à une agression. La police judiciaire fédérale de Charleroi a ouvert une enquête.

Les faits sont survenus sur le parking de la rue d'Andrémont à Jamioulx, non loin du terrain de football et des voies de chemin de fer. Vers 03h00, des personnes qui nettoyaient une salle proche après une soirée d'anniversaire ont découvert un homme inconscient et ont prévenu les secours. Malgré l'intervention de ces derniers, la victime est décédée de ses blessures qui seraient dues, selon le parquet de Charleroi, à une agression.



Le défunt aurait reçu de nombreux coups mais un examen légiste doit encore préciser les causes exactes du décès. La police judiciaire fédérale a repris l'enquête et l'affaire a été mise à l'instruction.