Un homme se retranche dans une habitation à Frasnes-lez-Anvaing: la police a été déployée

Frédéric, un habitant de Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut) a rarement vu autant d'agitation dans son "petit village". Depuis 17h ce lundi, le riverain assiste au ballet des "combis de police, policiers armés et cagoulés et forces spéciales", nous écrit-il via le bouton orange Alertez-nous. Selon lui, le quartier est bouclé depuis plusieurs heures.

Selon nos informations, d'importants moyens de police ont en effet été déployés sur la place Forest à Frasnes-lez-Anvaing. Un homme se serait retranché et menacerait de se suicider. Selon nos confrères de l'Avenir, l'homme a finalement été neutralisé vers 21h15. Il a été pris en charge par une ambulance. On ignore si l'homme était armé.