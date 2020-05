Un sexagénaire torturé durant des heures à Charleroi: sa compagne et la fille de celle-ci inculpées

Le parquet de Charleroi a ouvert un dossier après qu'un homme a été déposé nu à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart durant la nuit de mercredi à jeudi, indique-t-il vendredi. Âgée de 61 ans, la victime se trouve dans un état critique et a été admise aux urgences de l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart durant la nuit de mercredi à jeudi, vers 01h30, après avoir été déposée sur les lieux.

Une enquête a été ouverte. Très vite, les soupçons se sont dirigés vers la compagne de la victime. Ce vendredi après-midi, nous avons appris que la dame et sa fille ont été inculpées et mises sous mandat d'arrêt du chef de torture sur personne vulnérable et tentative de meurtre. Un homme, qui serait le compagnon de la fille, a également été inculpé pour non-assistance à personne en danger.

Selon nos informations, les faits se sont déroulés dans l'appartement de la femme inculpée, situé dans le centre de Charleroi. Celle-ci ne vivait pas avec la victime. Les suspects ont essayé de nettoyer les lieux des faits.

Quant à la victime, elle est recouverte de bleus, de brûlures de cigarettes, mais aussi de coups de couteau. Les sévices auraient duré plusieurs heures.

Le mobile pourrait être l'argent.

Il était dans un état critique, inconscient

Nous avons pu rencontrer les proches de la victime, qui s'appelle Jean. "Ils l'ont menacé d'un couteau, ils lui ont mis des coups, des brûlures de cigarette, et son état est critique. A l'heure actuelle il est en paralysie. On ne sait jamais s'il va s'en sortir ou pas", explique Michael, le neveu de la victime. "Il était dans un état critique, inconscient. Il ne savait plus parler. Il était nu", confie Françoise, la soeur de Jean.