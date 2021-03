Un homme touché par plusieurs balles hier soir à Montignies-sur-Sambre: le suspect est toujours en fuite

(c) Fabian Vanhove

Vers 22h30, la police de Charleroi et les services de secours ont été appelés pour une intervention à Montignies-sur-Sambre suite à des coups de feu sur un homme. La victime, atteinte de plusieurs balles, a été emmenée à l'hôpital et se trouve dans un état critique.



D’après le magistrat de presse du parquet de Charleroi, la victime sortait d’un bâtiment, quand une personne armée est sortie d’une voiture et lui a tiré dessus, à quatre ou six reprises. La victime a été touchée par deux balles, une dans la colonne vertébrale et autre dans la rate.

"Soit l'homme a reconnu le suspect ou soit il a vu une arme. En tout cas, il a fait demi-tour pour tenter de quitter les lieux, avant d'être touché par deux coups de feu." Transporté en milieu hospitalier, la victime se trouve dans un état critique et fait l'objet d'une opération médicale. "Son pronostic vital est engagé. Vu la localisation des coups de feu, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des conséquences physiques dans le futur." La victime est, selon le parquet de Charleroi, connue des services de police en matière de stupéfiants. Le parquet de Charleroi s'est rendu sur place avec la juge d'instruction Léonard. La police judiciaire fédérale est en charge de l'enquête. "Le suspect, lui, se trouve toujours en fuite. Toutes les thèses sont explorées", a confirmé le parquet.