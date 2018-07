Un jeune homme tué cette nuit par plusieurs coups de couteau devant la gare de Mons: l'auteur arrêté

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé cette nuit via le bouton orange Alertez-nous qu'un homme aurait été tué devant la gare de Mons. La police confirme cette information. Un jeune de la région, non connu de la Justice et qui ne vivait pas en marge de la société, selon le procureur du Roi de Mons, Christian Henry, a bien été retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi devant la gare de Mons. La victime a reçu plusieurs coups de couteau mortels.



Le procureur du Roi de Mons a indiqué que l'auteur avait été identifié et interpellé. Il s'agit d'un ressortissant nord-africain qui vit en Belgique depuis environ un an. Un juge d'instruction a été saisi pour fait de meurtre. Les policiers et les magistrats sont "abasourdis par le caractère gratuit de l'agression", a souligné le parquet. Le suspect ne connaissait pas la victime. Il lui aurait demandé de lui payer un verre, mais celle-ci a refusé, ce qui aurait conduit au meurtre. Une autopsie sera effectuée mardi en fin de journée pour déterminer le nombre de coups portés et ceux qui ont été mortels.