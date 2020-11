Un homme tué d'un coup de couteau à Jumet: l'auteur placé sous mandat d'arrêt

L'homme sans domicile fixe de 47 ans interpellé à la suite du meurtre d'un homme vendredi soir place de la Perche à Jumet (Charleroi) a été placé sous mandat d'arrêt, a confirmé dimanche le parquet de Charleroi. Le principal suspect est en aveux mais nie avoir voulu donner la mort à la victime.



Un homme de 57 ans a été tué par arme blanche lors d'une dispute entre trois hommes, vers 19h00 sur la place de la Perche à Jumet. "La victime se trouvait dans le quartier avec un ami lorsqu'ils ont croisé l'auteur du coup de couteau. L'ami de la victime a été blessé à la main avant que l'agresseur sectionne la jugulaire du quinquagénaire", a précisé le parquet de Charleroi.

De nombreux témoignages ont permis de rapidement identifier l'auteur du coup de couteau, bien connu dans le quartier. "Il s'avère qu'il est sans domicile fixe et qu'il vit dans une tente non loin de l'endroit où le meurtre a été commis." Ce dernier, en fuite, a été interpellé quelques heures après les faits. Selon les nombreux témoignages, dont celui de l'ami de la victime, une première altercation verbale avait eu lieu plus tôt dans la journée entre l'agresseur et la victime.

Le SDF de 47 ans est connu pour des faits de coups et menaces et a déjà été condamné par la justice. Lors de son audition samedi, l'agresseur a reconnu les faits en niant avoir voulu donner la mort à la victime. L'origine des deux altercations est encore inconnue.

Le sans domicile fixe a été placé samedi sous mandat d'arrêt pour meurtre, coups et port d'arme. Il comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi, qui décidera ou non de prolonger sa détention préventive pour un mois supplémentaire.

