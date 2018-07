Ghislenghien: un impressionnant incendie se déclare dans une entreprise de recyclage automobile (photos)

Le feu dans une usine de recyclage de pneus a été maitrisé à Ghislenghien. Il a provoqué la fermeture de la nationale 7 dans les deux sens. Les pompiers sont intervenus en nombre. 500 carcasses de voitures étaient stockés dans l'entreprise. Une centaine ont été touchées. L'origine de l'incendie n'a pas pu être déterminé. Une enquête est en cours.

L'incendie qui s'est déclaré samedi matin dans l'usine Galloo, spécialisée dans le recyclage des pneus, située avenue des artisans dans le zoning de Ghislenghien, a été maîtrisé vers 13h30. Une épaisse colonne de fumée noire s'était dégagée dans le ciel. Vous étiez d'ailleurs plusieurs à nous avoir informé via le bouton orange Alertez-nous. Les pompiers de la zone ouest du Hainaut se sont rendus sur place équipés de matériel d'intervention de Leuze, Ath, Tournai, Lessines et Estaimpuis.



Galloo Recycling est une entreprise spécialisée dans le recyclage des vieux métaux. Elle dispose de filiales en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Galloo recycle des déchets d'équipements électriques et électroniques et de véhicules hors d'usage. Selon les pompiers, 500 véhicules stockés au sein de cette entreprise étaient menacés par les flammes. Plus de 300 véhicules auraient pris feu. Les pompiers ont envoyé un nombre important d'hommes sur le terrain avec du matériel, dont de nombreuses citernes. Le parquet de Mons-Tournai a envoyé un expert incendie sur les lieux.